Voici les criminels les plus imbéciles de cette année

Si presque toute l’attention de l’année 2020 a été tournée vers la COVID-19, cela n’a pas empêché des criminels de se faire remarquer. Certains bandits n’avaient manifestement pas bien ficelé leur plan avant de le mettre à exécution. Que ce soit par distraction ou par manque de jugement, ou tout simplement parce que tout a déraillé, des suspects ont facilité le travail des policiers ou se sont trouvés dans une situation ridicule. Voici les cas qui ont retenu notre attention cette année.

Le démon des rénovations

Photo courtoisie

Un homme de Lanaudière a ressenti un urgent besoin de changement pour pas cher. Il s’est dit que ce serait une bonne idée de remplacer la quasi--totalité des portes et des fenêtres de sa maison en allant en voler sur des chantiers de construction résidentiels... près de chez lui. Après avoir amorcé une enquête pour élucider plusieurs vols, la Sûreté du Québec n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver le responsable, à Saint-Lin–Laurentides. En perquisitionnant dans la résidence du suspect, les policiers ont trouvé une bonne quan-tité de matériel de construction volé. En saisissant le tout, ils ont dû placarder l’endroit, qui était alors dépourvu de portes et de fenêtres.

Fraudeur et menteur

Jamais une bonne idée de mentir au juge. On peut en subir les conséquences. Un fraudeur qui s’en prenait à des aînés l’a appris à ses dépens. « Son témoignage était une série sans fin de mensonges. Est-ce qu’il y a une limite aux mensonges qu’un juge peut entendre ? Cet homme est dangereux », a lancé sans détour le juge Salvatore--- Mascia au sujet de Richard Chandroo qui a écopé d’une peine exemplaire de sept ans et demi de pénitencier et devra aussi rembourser 800 000 $ à ses victimes, sans quoi il croupira cinq ans de plus derrière les barreaux.

Un agresseur pas gêné

Photo d'archives, Jonathan Tremblay

Un quinquagénaire qui n’accepte pas d’avoir été reconnu coupable de contacts sexuels sur deux jeunes enfants s’est ridiculisé devant le juge afin de prouver son innocence. Robin Wilcox a voulu montrer une photo de son pénis pour prouver « qu’il n’est pas comme celui que la victime a décrit », mais en vain. « Merci de l’offre, mais NON », a tout de suite rétorqué le juge Joey Dubois. Même au moment de recevoir sa peine de quatre ans de prison, Wilcox ne s’est pas gêné pour insulter une de ses victimes.

Il blâme le chat... pour des blessures graves

Un père de famille qui a grièvement blessé son bambin de 8 semaines a utilisé le pire mensonge pour tenter de se tirer d’affaire, en incriminant au départ le chat. « Il suggère que la sœur de la victime âgée de 20 mois aurait pu blesser l’enfant en jouant avec lui, ou encore que le chat présent dans l’appartement aurait pu causer les blessures », relate la décision contre l’homme d’Acton Vale, en Montérégie, concernant les événements remontant à 2014. Comme sa version ne tenait pas la route, les soupçons se sont tournés vers lui. Déclaré coupable, il a fait appel, et sa demande a été rejetée en 2020.

Il n’a rien compris

On peut sortir le gars de la prison, mais pas la prison du gars. Venant à peine de retrouver sa liberté, un homme de 58 ans d’Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a rapidement repris ses habitudes criminelles. En allant chez un concessionnaire automobile, il a obtenu un essai routier pour acheter un véhicule. Le problème, c’est qu’il n’est jamais revenu. Les policiers l’ont arrêté quelques heures plus tard.

Le Grinch poignarde un bonhomme de neige

Photo tirée de Facebook, Atelier Bernard Chaudro

Est-ce que le personnage du Grinch, qui déteste Noël, a déménagé dans les Laurentides et personne ne l’aurait su ? L’année 2020 était déjà assez difficile, il a fallu qu’un homme en rajoute une couche en s’en prenant gratuitement à ce bonhomme de neige gonflable. La question à 1000 $ : pourquoi ? La scène invraisemblable a été captée par des caméras de surveillance d’un commerce de Val-David, qui montrent l’individu se garer, puis marcher d’un pas décidé pour finalement poignarder la décoration. Le suspect court toujours...

Arrêtés à un petit kilomètre des lieux du crime

Capture d'écran

Deux voyous qui ne sont visiblement pas des lumières ont aspergé copieusement de poivre de Cayenne le gérant d’une boutique de Montréal pour s’emparer de bijoux d’une valeur de 30 000 $, alors que toute la scène a été filmée par des caméras de surveillance. Grâce aux enregistrements vidéo de bonne qualité, il n’aura fallu que quelques heures aux policiers pour retrouver à leur domicile Tristan Martel (en mortaise), 31 ans, et Steve Borris, 44 ans. Et, question de faciliter encore plus le travail des enquêteurs, les deux comparses masqués et aux antécédents judiciaires ne se trouvaient qu’à un kilomètre des lieux du crime.

Le pasteur de l’horreur

Photo courtoisie

L’histoire du pasteur de la Rive-Sud de Montréal et de son épouse qui ont terrorisé et battu leurs enfants durant plus de 20 ans a fait réagir. Malgré leur plaidoyer de culpabilité, ils ont sorti toutes sortes d’excuses pour diminuer l’horreur de la situation. Carole Van Houtte a même blâmé ses enfants pour avoir porté plainte contre leurs parents. De son côté, Mario Monette a dit que, « par principe », il n’aurait pas donné plus de 20 coups de bâton de bois ou de ceinture de cuir, alors que leurs enfants affirment que les corrections ont pu aller jusqu’à 100 coups. Le juge a rejeté leur version des faits, soulignant plutôt leur « acharnement » et leur « absence de responsabilisation et d’introspection ».

Dans le trouble jusqu’au cou

Après avoir brisé une ordonnance de la cour et s’être retrouvé intoxiqué au volant, un homme de Longueuil a décidé de se mettre dans le trouble bien comme il faut en terminant sa soirée avec une poursuite policière au cours de laquelle il a percuté deux autopatrouilles, en avril. Appelés initialement pour le non-respect de condition, les policiers se sont lancés à la recherche de l’homme après qu’il se fut enfui. Une fois retrouvé, il a refusé de s’immobiliser et a réussi à s’enfoncer encore plus. La poursuite s’est terminée sans qu’il y ait de blessés, et le suspect a été arrêté.

Expulsé pour un Wi-Fi

Un couple de Québécois a été expulsé de son avion en partance de Détroit pour Montréal, en janvier dernier, parce qu’il a refusé de fermer le Wi-Fi d’un téléphone appelé « Remote Detonator » (détonateur à distance). Les autorités américaines n’entendaient pas à rire, y voyant une possible menace. Si seulement le couple avait écouté les consignes.

Il vole 67 barbecues chez son employeur

Photo tirée de Facebook

Un peu difficile de croire que la disparition de l’équivalent de 126 000 $ d’articles d’un Canadian Tire de Sherbrooke allait passer inaperçue. C’est toutefois ce que semble s’être dit Nicolas--- Paquette en s’emparant de 67 barbecues, 55 génératrices, 24 télévisions, un tapis roulant, un tracteur à gazon, des outils, un système de chauffage et des accessoires de cuisine dans le but de les revendre sur internet. Son stratagème a tout de même fonctionné durant trois mois, avant qu’il soit finalement confronté par son employeur en juin, alors qu’il utilisait un camion de la compagnie. Paquette a tout de suite avoué son larcin.

Il présente sa propre carte d’affaires

Photo tirée de Facebook

En lice pour le prix du voleur de banque le moins futé du Québec : Éric Turmel. Pourquoi ? « HOLD-UP. BEAUCOUP DE CASH. SILENCE. », avait griffonné l’homme de 48 ans sur une carte professionnelle l’identifiant, avant de la remettre à la caissière d’une institution financière de Joliette, dans Lanaudière, en août. Comme l’employée n’obtempérait pas assez vite à son goût, Turmel aurait même retiré son masque et se serait mis à crier dans la banque, avant de finalement quitter les lieux, désemparé. L’enquête a ainsi pu être menée assez rapidement par les policiers, et il a été arrêté quelques jours plus tard, quand il se terrait dans un motel de Montréal.