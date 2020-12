Voici pourquoi Mike Hoffman a accepté un essai professionnel

Considéré comme l’un des joueurs les plus attrayants avant l’ouverture du marché de l’autonomie dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant Mike Hoffman a finalement accepté un essai professionnel avec les Blues de St. Louis, dimanche soir.

«Je suis très excité d’avoir l’opportunité de possiblement me joindre aux Blues de St. Louis, a affirmé Hoffman au site sportif The Athletic. J’ai toujours entendu du bien de cette organisation. En devenant joueur autonome, l’une de mes priorités était de me joindre à une équipe qui a des chances de remporter la coupe Stanley. Les Blues ont prouvé qu’ils formaient ce genre d’équipe dans les dernières années.»

Si Hoffman clame qu’il a choisi la formation du Missouri pour ses chances d’enlever les grands honneurs, il y aussi le fait que les Blues seront éventuellement en mesure de lui offrir un contrat de plusieurs millions de dollars.

«Le marché des joueurs autonomes est quelque chose de spécial et il l’était encore plus cette année. Nous vivons quelque chose de différent avec la COVID-19. Il y avait énormément d’intérêt pour Mike, mais malheureusement, beaucoup des équipes intéressées n’avaient pas d’espace sous le plafond salarial», a expliqué l’agent de Hoffman, Robert Hooper.

Profiter des blessés

Présentement, St. Louis dépasse la limite des dépenses permises par la LNH d’environ 1,18 million $. Le club pourra toutefois placer le nom d’Alexander Steen sur la liste des blessés à long terme, lui qui a annoncé sa retraite du hockey en raison de problèmes de dos. Les Blues pourront aussi faire de même avec l’attaquant Vladimir Tarasenko. Celui-ci est toujours blessé et sa situation sera réévaluée en février prochain.

«Les Blues étaient fortement intéressés depuis longtemps et il a fallu une situation comme celles de Steen et de Tarasenko pour qu’ils reconnaissent qu’ils allaient avoir de l’espace disponible, et c’est ainsi que tout s’est réalisé», a dit le représentant de Hoffman.

«L’essai professionnel était simplement une façon créative de penser», a poursuivi Hooper.

«Les autres années, les gars auraient pu attendre le début des camps d'entraînement. Mais cette année, il faut se mettre en quarantaine. Il y a différentes circonstances auxquelles vous devez faire face. Nous ne voulions pas attendre trop longtemps avant d’envoyer Mike à St. Louis. Nous avons une saison raccourcie sans matchs préparatoires, donc ce n'est pas une année où nous désirions attendre.»

Un rôle important

De plus, les absences de Steen et de Tarasenko permettront à Hoffman de décrocher peut-être un poste sur les deux premières unités des Blues, un rôle qu’il souhaitait obtenir. De son côté, le club pourra compter sur un franc-tireur qui a fait ses preuves dans le circuit Bettman.

«Les Blues sont une grande équipe et Mike est un excellent joueur. Je pense qu'ils peuvent être mutuellement s’aider les uns pour les autres s'ils concluent un accord. Je sais que Mike est plutôt excité et c’est l’essentiel. J'espère que les Blues sont [excités] et je pense qu'ils le sont», a indiqué Hooper.