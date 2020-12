RACICOT, Rita (née Charest)



Dernière survivante de la famille Charest, une grande dame nous a quittés, Rita Racicot (née Charest), à l'âge de 99 ans, ce 26 décembre 2020. Elle est partie rejoindre son mari Ernest Racicot. Fille de feu Ernest Charest et feu Corona Harel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre et Micheline (feu Daniel), ainsi que son unique petit-fils François Racicot-Meloche, son grand ami André Laganière et plusieurs nièces et neveux.Elle aimait la vie, la beauté, le soleil, les fleurs, elle était généreuse de son temps et donnait beaucoup aux autres.La famille tient à remercier tout le personnel infirmier de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, plus particulièrement l'Unité des Marchés pour leur dévouement et leur très bon travail.La famille recevra les condoléances au Complexe:le mercredi 30 décembre de 10h à 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 12h30. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure au Cimetière Notre-Dame-des-NeigesAu lieu de fleurs, un don à la Fondation Aline-Letendre ou à MIRA serait apprécié.