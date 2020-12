PALARDY, Lucien



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 24 décembre 2020 à l'âge de 82 ans, est décédé M Lucien Palardy, époux de feu Mme Cécile Casavant, demeurant à St-Charles-sur-Richelieu.Il laisse dans le deuil ses enfants : Étienne, Francine et Martin, ses cinq petits-enfants : Dominic, Fabienne, Vincent, Anthony et Mélissa, son arrière-petit-fils Ulysse, sa soeur Gisèle, ainsi que les beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille Palardy vous accueillera à la :STE-MADELEINE, QC, J0H1S0, 450-795-3395www.residencefunerairejodoin.camardi le 29 décembre 2020 de 18h à 21h. Funérailles mercredi le 30 décembre 2020 à 11h à l'église de St-Charles-sur-Richelieu suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Ouverture des salons mercredi dès 9h30.