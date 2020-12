COVID-19: la nouvelle souche détectée au Québec

Un voyageur en provenance du Royaume-Uni a transporté avec lui la nouvelle souche du coronavirus au Québec, qui a été détectée pour la toute première fois dans la province, a-t-on appris mardi.

Selon le ministère de la Santé, ce voyageur est revenu au Québec le 11 décembre dernier après un séjour au Royaume-Uni. Il a obtenu un résultat positif de la COVID-19 le 13 décembre.

Il n’a eu des contacts prolongés qu’avec trois membres de sa famille, qui ont tous, ensuite, été diagnostiqués à leur tour avec la COVID-19. Ils sont en isolement dans leur domicile.

La nouvelle variante du virus, réputée pour être beaucoup plus contagieuse, mais pas nécessairement plus dangereuse, a été identifiée chez l’une de ces personnes, mais le ministère n’a pas précisé laquelle.

Cette mutation avait préalablement été détectée par les autorités sanitaires outre-mer et plus récemment en Ontario.

«La santé publique confirme qu’une première personne au Québec a été infectée par la nouvelle souche de la COVID-19, soit la variante S. Soulignons que l’arrivée de cette nouvelle souche ne change rien aux mesures d’isolement habituelles», a souligné le ministère de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

#COVID19 La santé publique confirme qu’une première personne au Québec a été infectée par la nouvelle souche de la COVID-19, soit la variante S. Soulignons que l’arrivée de cette nouvelle souche ne change rien aux mesures d’isolement habituelles. https://t.co/7JAirrpk80 — Christian Dubé (@cdube_sante) December 29, 2020

Enquêtes

Les enquêtes ont été effectuées par les directions régionales de la santé publique de Montréal et de l’Estrie.

L’infection à la nouvelle variante a été découverte par le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et confirmée par le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) travaille à la mise en place d’un programme de surveillance pour identifier rapidement les nouvelles variantes du SARS-COV‐2, peut-on lire dans le communiqué gouvernemental.

«Il est primordial que la population respecte l’ensemble des mesures et consignes en vigueur afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19, d’autant plus durant la période des fêtes», a insisté le ministère de la Santé.

Avis aux vacanciers

Aux vacanciers qui ont choisi de s’exiler pour la période des Fêtes, le gouvernement a rappelé que «tout voyage non essentiel devrait être reporté» et que «les personnes qui ont décidé tout de même d’ignorer les recommandations et qui reviennent d’un séjour à l’étranger doivent obligatoirement s’isoler pour une période de 14 jours et suivre les consignes avec la plus grande rigueur.»

«Les autorités de la Santé publique suivent l’évolution de la situation de très près. Les analyses sur les caractéristiques de cette nouvelle souche sont toujours en cours dans plusieurs pays et pour l’instant, il n’y a pas lieu de modifier les recommandations de santé publique», a ajouté le ministère.