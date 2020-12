Pas toujours les bonnes personnes qui se plaignent

Bizarrement, les gens qui ont tendance à se plaindre et à sombrer dans la dépression, à cause de la pandémie actuelle, sont ceux et celles qui n’ont pas de raison valable pour déprimer comme tel.

Des gens qui reçoivent leur plein salaire par dépôt bancaire, même s’ils ne travaillent que quelques heures par jour en télétravail. Des retraités comme moi, qui n’ont qu’à ouvrir leur ordinateur pour constater que leur employeur a bel et bien déposé leur prestation de retraite au complet.

Des gens qui se préparent à dépenser des milliers de dollars pour un voyage dans le Sud et nous ramener une nouvelle souche de cette cochonnerie maudite. Des gens en pleine santé avec une maison payée et des enfants élevés, donc partis de la maison, etc.

Ce sont eux qu’on entend un peu partout nous dire qu’ils souffrent de ne pouvoir agir et vivre comme avant. Qu’ils sont tannés d’être enfermés à la maison, etc.

De vraies raisons pour déprimer

Mais ceux et celles qui ont perdu leur emploi, perdu leur entreprise, et parfois même, perdu leur maison, eux, ils en ont des raisons de gratter du pied. Les pauvres parents qui doivent choisir entre garder leurs enfants à la maison, ou les envoyer à l’école... un endroit potentiellement dangereux parce qu’une forte proportion d’enseignants ont été infectés par les covidiots qui déambulent sans masque et qui ne savent pas ce qu’est un désinfectant pour les mains.

Et que dire de ceux qui ont perdu des êtres chers, tous emportés par cette pandémie ? Eux, ils en ont des raisons pour déprimer et pour se plaindre. Les aînés cloîtrés dans des foyers sans possibilité de visite, eux je les comprends de vouloir crier au meurtre.

Centrés sur eux-mêmes

Mais tous les autres, les baby-boomers, les jeunes et fringants BCBG – habitués de tout avoir sinon ils font la crise du bacon – devraient rester tranquilles et se considérer comme chanceux, puisqu’ils n’ont pas connu la grippe espagnole, les deux grandes guerres mondiales, les famines irlandaise et africaine, pas connu les déluges ni aucun tsunami...

Rien, ils n’ont absolument rien connu de tout ça, et ils trouvent le moyen de nous casser les burnes avec leurs petits problèmes de gens au nombril surdimensionné et bénis des dieux.

Serge Giguère. Retraité de Poste Canada Québec