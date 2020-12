CHALIFOUR, Yvette



Au CHSLD François-Seguenot le 23 décembre 2020 est décédée madame Yvette Chalifour.Elle laisse dans le deuil son fils Luc Letellier (Céline Guerette), ses petits-fils Cédric et Jocelyn, ses nombreux frères et soeurs, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe:le mercredi 30 décembre 2020 de 13hre à 16hre. Une liturgie sera dite au salon à 15hre 30.