BARBE, Réjean



À Laval, le 26 décembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Réjean Barbe, époux de Mme Mireille Grenier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Johanne, son beau-frère Jean-Claude (Marie-José), sa belle-soeur Lise (Michael), ses nièces Annie, Stella, Julie, son neveu Martin ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 30 décembre de 11h à 13h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 13 h en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire de plus, une limite de 25 personnes présente dans la salle au même moment est requise.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et l'AVC.