Les voyageurs devront se faire dépister avant et après leur retour

Devant les images «choquantes» dévoilées des mesures sanitaires bafouées dans les tout-inclus, Québec a demandé au fédéral d’obliger les voyageurs à se soumettre à un test de dépistage avant et après leur retour au pays.

• À lire aussi: Les touristatas seront-ils vraiment surveillés?

• À lire aussi: La nouvelle souche détectée au Québec

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Ottawa s'est montré favorable à ces demandes, a indiqué le ministre de la Santé Christian Dubé en point de presse, mardi.

La mesure doit entrer en vigueur «dès le début du mois de janvier», a indiqué le ministre, mais Québec presse Ottawa de la faire appliquer dès maintenant, alors que près de 3000 voyageurs seront de retour à Montréal et à Québec dans la seule journée de mercredi.

C’est donc dire que les voyageurs qui ont ignoré les recommandations de la santé publique devront présenter un test PCR négatif à l’aéroport de départ – que ce soit aux États-Unis ou encore au Mexique – avant de pouvoir embarquer dans l’avion. Ils devront ensuite se soumettre à un test de dépistage rapide lorsqu’ils arriveront à Montréal.

«Quelqu’un qui aurait un test positif au Mexique devra se trouver une chambre d’hôtel à ses frais, mais il ne sera pas accepté par le transporteur aérien pour revenir au Québec», a expliqué le ministre Dubé.

«Ceux qui sont déjà partis vont devoir se conformer», a-t-il ajouté.

@cdube_sante Vous pouvez compter sur notre collaboration. Comme vous le savez, YUL est prêt et souhaite depuis plusieurs mois qu'un système de dépistage soit mis en place pour les passagers. — YUL Aéroport international Montréal-Trudeau (@yulaeroport) December 29, 2020

Les autorités québécoises ont également demandé au fédéral d'assurer un meilleur suivi du respect de la quarantaine des voyageurs de retour au pays, notamment en augmentant les vérifications faites en personne à la maison.

«Au-delà des tests, il va falloir s'assurer que les gens comprennent très bien qu'ils vont devoir suivre la quarantaine, a mentionné le ministre Dubé. Si la quarantaine n’est pas suivie, il va y avoir des amendes qui vont s’appliquer.»

Écoutez la journaliste Clara Loiseau à propos de son séjour dans un tout-inclus au Mexique

Vers une vaccination plus massive?

Le Québec réfléchit à la possibilité d’administrer la première dose du vaccin de Pfizer au plus grand nombre possible, plutôt que de réserver des doses pour la deuxième injection qui doit survenir trois semaines plus tard.

Actuellement, Pfizer demande aux provinces de réserver la moitié des doses – soit 28 500 des 57 000 doses reçues au Québec – en cas de problème d’approvisionnement.

Rappelons que le vaccin Pfizer/BioNTech nécessite une deuxième injection trois semaines après la première afin d’assurer une immunité optimale.

La santé publique et le gouvernement espèrent que Pfizer lèvera cette obligation au cours des prochaines semaines.

Le Québec comptait, mardi, 2381 nouvelles infections et 64 décès de plus, pour un total de 197 311 cas confirmés et 8124 décès depuis le début de la pandémie.