La discipline avant tout!

Des tests de dépistage très sévères. Un environnement répondant à toutes les exigences sanitaires. Bref, le dossier proposé par la LNH aux paliers gouvernementaux a obtenu le feu vert.

Étonnant ?

Pas vraiment. Les résultats obtenus par la LNH l’été dernier démontrent que le système fonctionne bien. Par conséquent, si toutes les recommandations ont été respectées, comme c’est le cas, on pouvait difficilement faire marche arrière... Maintenant, reste à tout mettre en application.

Sauf que, et on le dit souvent, la certitude demeure l’incertitude.

Regardez ce qui se passe dans la NFL, le football américain a eu sa part d’ennuis depuis le début de la saison. La NBA n’y échappe pas. Le baseball ? On se demande si on disputera 162 matchs.

Alors qu’on croyait que la pandémie, graduellement, s’éloignerait devant l’attaque des grandes entreprises pharmaceutiques, on découvre une autre couche, cette fois-ci plus intense, qui attaque rapidement, elle est encore plus sournoise que celle que nous vivons présentement.

Le défi pour les propriétaires et les joueurs, c’est justement d’éviter tous les pièges que tend ce satané virus.

On a beau avoir la meilleure technologie au monde, ce sont les gens qui doivent jouer leur rôle avec une telle détermination qui se traduit par une discipline sévère.

La prochaine saison démarre le 13 janvier. C’est l’objectif de Gary Bettman, des propriétaires et de l’Association des joueurs de la LNH.

Mais tout peut basculer en quelques jours. Et ce sont les joueurs qui devront respecter les consignes. Ça, c’est une autre histoire. À eux d’y voir.

Derek : un vrai de vrai

Quelle triste nouvelle ! Derek Aucoin nous quitte après une longue bataille avec le cancer. Il était âgé de 50 ans, et avant d’être terrassé par un cancer du cerveau, il vivait pleinement sa deuxième carrière. Il était d’une grande générosité. Il savait communiquer son savoir-faire, particulièrement quand il parlait baseball, un sport qu’il a pratiqué avec brio. Mais il pouvait également aborder tous les sujets de l’actualité. Il répondait à vos questions avec une grande passion.

À TVA Sports, j’ai eu l’occasion de le côtoyer à quelques occasions. Il appréciait chaque minute derrière le micro, il vivait sa carrière d’ex-athlète dans un rôle différent qui lui allait parfaitement.

Mes condoléances à la famille.

Patience, patience...

En prévision de la lutte que se livreront les équipes de la division canadienne.

. Claude Julien peut-il s’assurer que Shea Weber sera bien reposé dans la semaine du 21 mars. Pourquoi ? Parce que Connor McDavid sera au Centre Bell pour trois matchs de suite : les 22, 24, et 26. Et, dans le même ordre d’idée, pourquoi ne pas également accorder quelques congés d’entraînement à Jeff Petry au cours de cette période ?

. Avant d’y aller de quelques projections, comme je vous le précisais la semaine dernière, peut-on attendre quelques jours ? Tout le monde à travers la ligue s’attend à plusieurs transferts au niveau des effectifs. Qui vous dit que Patrik Laine commencera la saison à Winnipeg ? Et comme Marc Bergevin adore faire du « shopping » et qu’il continue à faire du lèche-vitrine, il y aura plusieurs directeurs généraux qui voudront faire un p’tit ménage avant le début de la saison, l’argent oblige.

. Derek Stepan à Ottawa ? Trente ans, dernière année de son contrat. Pour une jeune équipe, qui manque de profondeur au poste de centre, Stepan peut apporter une certaine contribution. Il va coûter en argent sonnant 2 M$. Mais attention ! Il va évoluer dans l’une des divisions les plus rapides de la Ligue nationale. Oups...

Les dommages de la pandémie

Le Championnat du monde de hockey junior a perdu de son lustre avec les nombreux joueurs européens laissés à domicile en raison du coronavirus. Mais cela n’explique pas uniquement cette domination du Canada, les joueurs canadiens marquant 16 buts contre les Allemands. Pas plus que les patineurs de l’Autriche n’ont pas fait le poids devant les Américains. Bon, disons que c’était à prévoir, peu importe les circonstances. Les Suédois se sont amusés comme larrons en foire face aux joueurs de la République tchèque, et ça reflète aussi le fait que le hockey dans le pays de Jaromir Jagr éprouve de sérieuses difficultés...

Peut-être que la Fédération internationale de hockey sur glace pourrait revoir le processus de sélection des équipes devant participer à cette compétition. Sont-elles trop nombreuses ? En réalité, la Suède, la Russie, la Finlande ainsi que le Canada sont les équipes qui se démarquent. Les Américains ? Assurément.

Et Cole Caufield ?

Euh... peut-on prendre un coupon de pluie et revenir sur le sujet après deux autres matchs ?

Merci.

Les joueurs autonomes

Cory Schneider a débarqué au New Jersey à la suite d’une transaction effectuée par Lou Lamoriello. Se pourrait-il qu’il signe un contrat avec les Islanders de New York, l’organisation que dirige maintenant Lamoriello ? Schneider aurait pu aider les Capitals, maintenant que Henrik Lundqvist a décidé de prendre sa retraite. Les Caps se sont tournés vers Craig Anderson, l’ex-Sénateur, à qui ils ont lancé une invitation pour le camp d’entraînement... Bon, Mike Hoffman voulait jouer à Vancouver. Cool. Les Canucks voulaient embaucher Hoffman, cool. Le problème, c’est que les Canucks n’ont pu trouver un moyen pour liquider un ou deux joueurs afin de respecter le règlement du plafond salarial. Pas très cool. Le clan Hoffman a donc opté pour les Blues de St. Louis.