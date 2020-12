Le coup fumant du confinement

En cette année de guerre contre la COVID-19, les ventes légales de cannabis ont explosé au Canada. À la lumière des données recueillies par Statistique Canada, j’ai calculé qu’elles vont dépasser le cap de 2,6 milliards de dollars, en hausse de 118 % par rapport à 2019.

Au Québec, la vente légale de « pot » devrait franchir en 2020 la barre des 500 millions de dollars, soit 19,2 % des ventes canadiennes.

C’est l’Ontario, la province la plus populeuse, qui arrive en tête avec des ventes probables de plus de 720 millions de dollars, ce qui devrait constituer 27,7 % des ventes canadiennes.

L’Alberta suit au second rang avec des ventes s’élevant à 570 millions de dollars, soit 21,9 % des ventes canadiennes totales, alors que les Albertains représentent seulement 11,7 % de la population canadienne.

LE QUÉBEC SE GÈLE...

Sachez que c’est au Québec que l’on a observé lors des deux premiers mois de confinement COVID-19, soit en mars (à partir du 13) et avril derniers, la plus forte hausse des ventes de cannabis au pays.

Pendant ces deux mois de grande déprime sanitaire, les ventes totales de cannabis au Québec ont bondi de 29 % par rapport aux deux précédents mois, soit janvier et février.

On devançait ainsi les Albertains par presque 6 points de pourcentage (leur hausse était de 23 %) et les Ontariens par 14 points de pourcentage, alors que l’augmentation de leurs ventes de cannabis était de 15 %.

PAYANT LE POT ?

Plus les consommateurs de pot vont s’approvisionner légalement, plus nos gouvernements vont apprécier !

C’est Justin Trudeau, le père de la légalisation du « pot » au pays, qui s’en réjouira au premier chef.

D’autant que la forte hausse de 118 % des ventes de cannabis au pays en 2020 va permettre à son gouvernement d’atteindre bientôt l’objectif qu’il s’était fixé avec la légalisation du cannabis, soit de récolter annuellement 100 millions de dollars au seul chapitre de la taxe d’accise fédérale sur le cannabis.

La récolte de cette taxe d’accise devrait atteindre les 88 millions de dollars cette année. Nul doute qu’elle franchira la barre des 100 millions de dollars l’an prochain.

Les premiers ministres des trois plus grandes provinces consommatrices, soit Doug Ford de l’Ontario, Jason Kenney de l’Alberta et François Legault du Québec, seront encore plus contents que Trudeau, car leurs taxes d’accise provinciales sur la vente de cannabis sont trois fois plus élevées que la fédérale.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’à ces taxes d’accise fédérale et provinciale s’ajoutent, bien entendu, les taxes de vente, soit la TPS fédérale et la taxe de vente provinciale, comme la TVQ au Québec.

Les recettes totales en taxes de vente et droits d’accise sur le cannabis devraient rapporter cette année plus de 600 millions $ dans les coffres du fédéral et des provinces.

Le marché de la vente légale de cannabis gagne du terrain au fil des mois.

MARCHÉ PROMETTEUR ?

À la fin de juin dernier, l’Ontario Cannabis Store évaluait à 36,2 % la part que la vente légale occupait dans le marché ontarien du cannabis. C’est quand même 15 points de pourcentage de plus qu’en juin 2019.

Autre indicateur laissant présager que la vente légale du « pot » gagne assez rapidement du terrain au Québec.

Dans son plan stratégique 2021-2023, la Société québécoise du cannabis (SQDC) prévoit que les ventes de cannabis vont atteindre les 945 millions $ à l’année financière 2022-23.

C’est 66,6 % de plus que les ventes prévues (567 millions $) pour l’exercice financier en cours, soit 2020-21.