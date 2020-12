LGBTQapitalisme 101

Une de mes conversations de 2012 m’a marqué. Surement commencée à propos du mouvement étudiant, elle en a dérivé vers la gauche et la droite politiques. Nous étions entre gays. Un d’entre eux a dit qu’il ne comprenait pas qu’on puisse être gay et droitiste. Je n’étais pas à l’époque aussi bon débatteur qu’aujourd’hui (et en plus je le trouvais cute et je me disais que ça ne m’aurait pas aidé à le cruiser), donc je n’ai pas répliqué. Mais son incompréhension-argument m’est resté en tête. J’y réponds aujourd’hui.

Si on pense à la droite classique – moralement puritaine, religieuse, antiféministe, etc. –, on la trouvera évidemment incompatible avec les luttes de libération LGBTQ. Mais la droite n’est pas monolithique. On n’a qu’à penser à Ayn Rand, la grande théoricienne capitaliste étatsunienne du 20e siècle : féministe avant Simone de Beauvoir, athée bien longtemps avant que ce soit la norme chez les intellectuels, opposant son éthique humaniste à toute morale religieuse, etc. Une droite LGBTQ – un capitalisme altersexuel – est donc non seulement possible, mais aussi souhaitable. Je me propose d’établir ici quelques-uns des principes qu’elle pourrait se donner.

1) «Nous ne sommes pas conservateurs; nous sommes des radicaux pour le capitalisme», disait Ayn Rand d’elle et de ses disciples. Nous, LGBTQ, ne pouvons évidemment pas être conservateurs. Notre existence même exige de nous que nous sortions des sentiers battus, que nous inventions de nouveaux modèles – amicaux, amoureux, familiaux, etc. Nous devons embrasser notre transformisme. Mais il faut réaliser que le capitalisme travaille dans ce sens : il permet à chacun d’investir son argent pour transformer le monde comme il l’entend. Le conservateur veut faire vivre les autres, mais comme il le désire, lui; le capitaliste veut vivre et laisser vivre chacun comme il le désire.

2) Le collectivisme empêche de vivre pour soi, et donc de se démarquer. La vie qu’on se ménage par l’argent permet au contraire de donner un exemple. Cet exemple sert ensuite à convaincre qu’être LGBTQ n’est pas problématique. L’approbation massive de l’existence des LGBTQ serait mieux atteinte par l’individualisme : je ne vous force pas à penser à moi, mais je vis ma vie de la meilleure manière possible, et j’espère que vous constaterez par vous-même qu’elle est bonne et compatible avec la vôtre.

3) De la même manière que le féminisme vise à terme l’asexisme (le fait que le sexe ne soit plus un argument), l’homosexualisme vise à terme l’anorientationnisme (le fait que l’orientation sexuelle ne soit plus un argument). Éric Duhaime, dans La fin de l’homosexualité et le dernier gay, identifie donc bien l’objectif. Mais comme celui des femmes, il reste à atteindre. Trop sont encore marginalisés pour être LGBTQ. On peut souhaiter de la discrimination positive homosexualiste momentanée, sans être pour autant de gauche. Il s’agit de mener à une situation où les règles du jeu de la vie en société seront les mêmes pour tous au départ – principe capitaliste de base. La «communauté» LGBTQ, qui aura été utile un temps, sera alors plutôt un frein qu’un tremplin.

Frédéric Tremblay

Résident en médecine familiale

Auteur et fièrement homosexuel

27 ans, Québec