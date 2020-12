Quelques covidiots remarquables dans le monde du sport en 2020

Un nouveau terme, pas des plus flatteurs, a fait son apparition dans le jargon populaire en 2020 : celui de covidiot. Cette catégorie de gens peu soucieux des protocoles et de rependre leurs germes a été bien représentée dans le milieu sportif ces derniers mois. En voici quelques-uns parmi les plus notoires.

Rudy Gobert

Le joueur du Jazz de l’Utah semblait se trouver bien drôle en touchant tous les micros à sa portée à la fin d’un point de presse en mars dernier alors que l’anxiété commençait à monter en Amérique du Nord face au coronavirus.

This is the video of Rudy Gobert touching all the microphones and potentially infecting innocent people with Coronavirus pic.twitter.com/hqae652PLX — Abdul Memon (@abdulamemon) March 12, 2020

Le grand Français était malheureusement infecté sans le savoir au moment de poser ce geste. Lorsque le diagnostic est tombé dans les jours suivants, la ligue a suspendu ses activités et les autres ligues professionnelles ont rapidement emboité le pas. Gobert a été le premier cas de COVID-19 connu dans la NBA. Son coéquipier Donovan Mitchell a été déclaré positif par la suite et a vertement critiqué Gobert pour son attitude désinvolte face à la menace du coronavirus.

Novak Djokovic

Novak Djokovic avait sans doute de bonnes intentions en organisant un tournoi de tennis amical chez lui, à Belgrade, alors que la plupart des sports professionnels étaient à l’arrêt. Le problème c’est qu’aucune véritable précaution n’a été prise lors de cet événement pour contrer le virus. Se déroulant devant public, le tournoi n’avait pas de protocole pour assurer la distanciation sociale. De plus, ni les joueurs ni les spectateurs n’avaient l’obligation de porter le masque. Des images d’une fête tenue dans le cadre du tournoi, montrant des joueurs s’amuser comme des fous dans une boite de nuit, ont abondamment circulé sur les médias sociaux. Résultat? Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki et Djokovic lui-même ont été infectés par le virus. Même chose pour l’épouse du joueur serbe et pour son entraineur Goran Ivanisevic.

Justin Turner

Le joueur de troisième but des Dodgers de Los Angeles Justin Turner s’est peut-être illustré pendant les séries éliminatoires du baseball majeur, mais il n’a impressionné personne en retournant sur le terrain pour célébrer la victoire des siens en Série mondiale alors qu’il venait de recevoir un diagnostic positif à la COVID-19. Turner n’a pas été puni par la ligue pour son geste. Dans les jours qui ont suivi, les Dodgers ont annoncé plusieurs cas de coronavirus au sein de leur organisation.

Sam Querrey

Placé en quarantaine par les autorités russes après avoir reçu un résultat positif à la COVID-19 lors du tournoi de Saint-Pétersbourg, le joueur de tennis américain Sam Querrey a décidé de quitter à l’improviste sa chambre d’hôtel et de fuir la Russie à bord d’un avion privé. Lui et sa femme étaient tous les deux infectés par le virus et avaient reçu l’ordre de rester isolés.

Kemah Siverand

Le demi de coin a été libéré par les Seahawks de Seattle après avoir tenté de faire entrer une femme dans l’hôtel de l’équipe, ce qui est interdit par le protocole de NFL. Même si elle s’était déguisée en joueur des Seahawks pour tromper la sécurité, l’intruse a rapidement été repérée grâce aux caméras de surveillance de l’établissement. Jamais repêché, Siverand avait reçu une invitation au camp des Seahawks.

Odell Beckham fils

Parmi les covidiots, il y a aussi ceux qui, comme Odell Beckham fils, se croit immunisé contre le virus. En effet, le receveur des Browns de Cleveland a confié en octobre aux médias qu’il ne croyait pas que le coronavirus puisse l’infecter car son corps est «une barrière infranchissable». «Sans être arrogant, je ne crois pas que la COVID puisse m’atteindre. Je ne crois pas que ça entrera dans mon corps. Je ne veux rien avoir à faire avec ça (le virus) et il ne veut rien avoir à faire avec moi. C’est un respect mutuel», a dit le joueur de 27 ans.

Les joueurs du Lightning, avec une mention spéciale pour Alex Killorn

Les joueurs du Lightning de Tampa Bay semblent avoir oublié la pandémie de COVID-19 à leur sortie de la bulle de la Ligue nationale de hockey, avec la coupe Stanley en main.

Malgré certaines précautions prises pour les célébrations publiques, dont la parade en bateaux moteurs et l’accès restreint pour le rassemblement au Buccaneers’ Raymond James Stadium, la distanciation sociale a rapidement «pris le bord» pendant les célébrations.

Plusieurs partisans ont même eu «la chance» de boire à même la coupe.

Parmi les joueurs du Lightning, une mention spéciale à Alex Killorn, qui a remercié le gouverneur Ron DeSantis d’avoir ouvert les bars à temps pour les célébrations de la coupe Stanley alors que le nombre de cas de COVID continuait de se multiplier en Floride.

Les Raiders de Las Vegas

Les Raiders de Las Vegas ont eu bien du mal à saisir l’importance de respecter les règles sanitaires imposées par la NFL avec son protocole contre la COVID-19. Au début novembre, la formation du Nevada s’est vue imposer une quatrième contravention par la ligue pour non-respect du protocole. En tant que multirécidiviste, l’équipe a été dépouillée d’un choix de sixième ronde au repêchage. Jusqu’à présent, les Raiders se sont vu imposer l’équivalent de 1,2 million $ en contraventions liées à la COVID. Parmi les nombreux gestes qui leur ont été reprochés, il y a notamment la présence de personnes non autorisées dans leur vestiaire. Le port du masque et le respect de la distanciation sociale semblent aussi avoir été problématiques chez les Raiders.