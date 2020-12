Une enseignante spécialisée accusée de viol

Une enseignante spécialisée de 26 ans fait face à des accusations de viol après avoir été accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec un élève de 16 ans.

Andee Lantz a été arrêtée le 18 décembre et a prétendument admis avoir des relations à deux ou trois reprises avec l’adolescent, selon des documents de la cour obtenus par «KWTV-DT».

La situation a été mise en lumière lorsque les autorités de la Ville de Carnegie, en Oklahoma, ont commencé à interroger les étudiants au sujet d’une photo sur laquelle l’enseignante posait nue qui circulait, selon ce que rapporte le média local.

Confrontés par le surintendant de l’école, Mme Lantz et l’étudiant ont d’abord nié les allégations d’une relation inappropriée, indiquent les documents légaux.

Or, Andee Lantz a plus tard fait volte-face, avouant que la relation avait commencé après une «homecoming game» alors qu’ils «se promenaient et que l’étudiant s’est avancé pour l’embrasser», est-il écrit dans la déclaration.

Selon les enquêteurs, au moins un des rendez-vous aurait eu lieu au domicile de l’enseignante.

Même si l’âge de consentement est de 16 ans dans cet État américain, les relations sexuelles entre enseignants et élèves sont illégales, même si l’étudiant est apte à consentir.

Andee Lantz a remis sa démission vers la mi-novembre.