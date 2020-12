BREAULT, Normand



Normand est décédé le 20 décembre à Laval, à la suite d'un cancer fulgurant.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 54 ans Claudette Lejour, sa fille Nathalie (Charles Mallette), son fils Eric (Nadia Sarti), ses petits-enfants Miguel, Fréderike, Clarence, Raphaëlle et Jeanne. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis… beaucoup d'amis.En témoignage de sympathie, la famille vous invite à faire un don à La Maison de la Sérénité.Une cérémonie commémorative aura lieu dès que les proches et amis pourront se réunir.