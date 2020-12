CARTIER, Michelle



Michelle, une personne très spéciale, nous a quittés, en toute sérénité, le 4 novembre dernier.Épouse de feu Jean Lagarde (diacre permanent), elle laisse dans le deuil ses soeurs (feu Françoise, feu Pauline et Monique), ses neveux et nièces (Daniel, Jacinthe, Lysanne, Martin-François et Michel), plusieurs cousins et cousines, les enfants de son époux Jean (Danielle, François, Johanne, Louise, Marie et Michèle), leurs conjoints et conjointe ainsi que leurs enfants et petits-enfants.Remerciements à garde Hélène Beaudry et au personnel du pavillon de soins palliatifs " Les Bâtisseurs ".Les obsèques religieuses auront lieu lorsque les conditions sanitaires le permettront.Des dons seraient appréciés à l'organisme "Dans la rue " ou au pavillon de soins palliatifs " Les Bâtisseurs ", 11810 avenue Bois de Boulogne à Montréal.