LACOSTE, Rollande



Le 22 décembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Rollande Lacoste épouse de feu René Lacoste.Elle laisse dans le deuil sa fille Marielle Béland (Roger Poisson), ses petits-enfants Catherine, Hugo, Nicolas, Benjamin et Jonathan, ses arrière-petits-enfants, ses belles-filles Murielle Tousignant et Christiane Savard ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés il n'y aura pas de cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association des personnes âgées seules;Télécopieur : (450) 467-9468www.salondemers.com