SÉVIGNY, Fernande



À Laval, le 23 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Fernande Sévigny, épouse de feu Monsieur Patrick Dubé (1923-2006).Elle laisse dans le deuil ses enfants, Guy, Jean-Claude, Patrick, Charles, Michel et Marc et leurs conjointes; 17 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, au complexe funéraire :En raison des circonstances pandémiques, la famille veillera aux cendres de la défunte et invitera ultérieurement, parents et amis à une cérémonie religieuse à la défunte lorsque les circonstances le permettront.La famille tient à remercier le personnel de Santé Courville de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.