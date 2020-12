STE-MARIE (née ST-JEAN), Lucienne



À La Minerve, lundi le 21 décembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Lucienne St-Jean, épouse de feu monsieur Adalbert Ste-Marie. Elle est partie rejoindre ses enfants, Micheline, Carmen, Jacques et ses petits-enfants Steve et Christian.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ghisline (Yvon), Lucienne, Denise, Bernard (Francine), Yves (Patti), Louise (Ronald), Gisèle (Jocelyn), Joseph (Elizabeth), Danielle (Christian), Alain (Marie-Claude), Sylvie (Robert), Luc (Linda) et Sylvain (Marianne), ses 34 petits-enfants, ses 44 arrière-petits-enfants, ses soeurs, Thérèse (Ubald), Gisèle (Marcel) et Denise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 janvier 2021 de 14h à 17h et de 18h à 21h et le lundi 4 janvier de 9h à 10h au :974 RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT, QC J8E 3H7www.salonsfunerairesguay.comLes funérailles aurons lieu le lundi 4 janvier 2021 à 11h00 en l'église Sainte-Marie au: 101 Chemin des Fondateurs, La Minerve, Qc, J0T 1S0, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement qui est causée par la présence du COVID-19, il est convenu qu'il est possible de recevoir les condoléances au salon funéraire mais, sous le respect des recommandations du gouvernement qui sont :- Un Maximum de 25 personnes est autorisées au même moment tout en conservant le respect des deux mètres de distanciation sociale en tout temps- Le respect des consignes d'hygiène (lavage des mains)- Le port du masque est obligatoire- Qu'aucune personne ayant voyagé dans les dernières semaines ne soit présente- Qu'aucune personne présentant un symptôme de la COVID-19 ne soit présente.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Palliaco: