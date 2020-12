LÉVESQUE CARON, Fleurette



décédée le 19 décembre 2020, à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu Albert Caron, et la fille de feu Napoléon Lévesque et de feu Amanda Carpentier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Carlo), Lise (Karl), Pierrette (feu Richard), Claudine, Andrée et Ghislaine (Donat) ; ses petits-enfants: Sébastien, Karen, Susie, Maxime, Philippe et Mathieu ainsi que sa nièce : France (Jean). Elle fut prédécédée par sa fille Danielle et son fils Gaétan ainsi que par ses soeurs Carmen et Madeleine et son frère Roger.Une célébration de prières, aura lieu à une date ultérieure.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: