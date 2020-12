DUBREUIL, Thérèse



À Sainte-Julie, le 28 septembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Thérèse Dubreuil, conjointe de M. Pierre Mongrain.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Huard, son petit-fils Jordan Pelletier, ses frères et soeurs Noëlla Dubreuil, Doris Dubreuil (Paul), Roger Dubreuil, Aline Dubreuil, Lucie Dubreuil (Fernand) et Lise Dubreuil, ses neveux et nièces, cousins et cousines, tantes et oncles ainsi que plusieurs parents et amis.Dû à la Covid, aucune exposition, la famille se réunira à une date ultérieure.