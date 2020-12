PAQUET, Clément



À Montréal, le 24 décembre 2020, à l'âge de 87 ans est décédé Clément Paquet, époux de Jeannette Fortin, l'amour de sa vie.Outre son épouse des 68 dernières années, il laisse dans le deuil ses fils : Luc (Ginette Marcotte), feu Pierre, Alain (Sylvie Lafrance) et Éric,ses petits-enfants; Jean- François, Sara, David, Landon, Layne, Annie et Hugo ainsi que ses arrière-petits-enfants. Tout ce monde qu'il a tant aimé.Clément était le benjamin de 11 enfants nés de Léonidas Paquet et d'Alice Bergeron venus de Beauce pour s'installer en Abitibi. Il laisse dans le deuil tous les neveux et nièces pour qui il était si important. Tous se rappelleront d'oncle Ti Bi avec affection. La famille était une valeur importante pour lui, il était un phare pour tous.Clément a été le fondateur de Fordia qui connaît un rayonnement international. C'était un entrepreneur au coeur d'or. Il a su toucher son entourage par sa capacité sincère d'entrer en contact avec chacun. On se souviendra de lui comme d'un homme juste, équitable, cultivé et affectueux. Grand travaillant, joueur de tours et joueur de cartes il était toujours prêt à aider ses proches. Il nous laisse de belles valeurs qui feront en sorte qu'il continuera de vivre à travers tous ceux qui l'ont aimé et qu'il a su toucher.En raison de la pandémie, la famille veillera aux cendres du défunt.Une cérémonie aura lieu ultérieurement, lorsque les circonstances le permettront afin de célébrer sa vie et de rendre hommage au grand homme qu'il a été. Il nous réunira alors de nouveau autour de lui.