LESSARD, Jean-François



À Laval, le 12 décembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Jean-François Lessard.Il laisse dans le deuil son fils Kevin (et Emilie), sa conjointe Sylvie, sa mère biologique, ses frères et ses soeurs, ainsi que ses neveux et nièces et ses amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le vendredi 8 janvier 2021 de 18h à 21h. Une cérémonie privée se tiendra à 20h30.