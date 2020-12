BELLEFLEUR, Lottie



Née au Nouveau-Brunswick, mais résidente de longue date à Montréal et dernièrement à Mascouche, le 23 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lottie Bellefleur épouse de feu monsieur Gérard Gendreau.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Jacques (Jeannie), Serge, Johanne (Eddy) ses petits-enfants Nicolas, Élicia, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 janvier 2021, de 10h à midi et de 14h à 17h au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEUn dernier hommage sera tenu le jour même au salon dès 16h30.