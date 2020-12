PILOTTE, Maurice



Le 23 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée M. Maurice Pilotte, époux de feu Marguerite Whipp.Il laisse dans le deuil ses enfants Danièle (George), Allan (Susan) et Ann, ses petits-enfants Leslie, Lana (Matt) et Andrew (Annie) ses arrière-petit-enfants Brody, Maria, Maxine et Martin, sa soeur Claire (Normand), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.En raison des restrictions entourant la pandémie de la Covid 19, aucune visite ni funérailles auront lieu.Les arrangements funéraires sont confiés à :560, BORD DU LAC, DORVAL, QC, H9S 2B3Tél. 514-631-1511