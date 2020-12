LAURIN, Normand



De Repentigny, le 27 décembre 2020, est décédé M. Normand Laurin à l'âge de 81 ans, époux de Mme Lise Vannini. Il est décédé à l'hôpital Pierre-Le Gardeur entouré de ses proches.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Marco (Pascale), ses petites-filles Sabrina et Anabel, ses arrière-petites-filles Léann et Livia ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, nous lui rendrons hommage ultérieurement. Les détails vous seront communiqués prochainement.En guise de témoignage de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Société canadienne du cancer 1-866-343-2262 :