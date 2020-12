Cardella, Lise (née Morin)



La famille de Lise Morin Cardella est profondément triste de vous annoncer le décès, le 19 décembre, de notre mère après une lutte courageuse contre la COVID-19 au Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe.Mariée 60 ans avec notre père, feu Orlando "Pat" Cardella, ils ont habité Montréal, Otterburn Park et Mont-Saint-Hilaire. Elle est allée rejoindre son affectueux Pat pour de nouveau marcher et danser ensemble.Nous nous souviendrons de Mamie, Mom, M'man pour son amour profond pour sa famille, son courage face à la sclérose en plaques et son désir de toujours être bien habillée.Lise était la fille de feu Joseph Morin et feu Cécile Berthiaume.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (feu Sylvain Cournoyer), Louise (Tim Fitzpatrick), Sylvie (Ron Mahler), Vincent (Sharon Gillis), et Martin (Martine Archambault), ses petits-enfants Jonathan Cournoyer (Dawn-Tara Whitham), Simon Cournoyer (Ariane Desjardins), Matthew Verge, Alex Verge (Sarah Kowal), Taylor Fitzpatrick (Perry Sawatzky), Meaghan Brown (Andrew Brown), Courtney Manser (Jeff Manser), Dylan Mahler (Elaine Kelly-Canning), Jessie Di Tomaso (Chris Di Tomaso), Josh Cardella, Evelyne Cardella (Jason Lucas), et Daphnée Cardella (Ryan Steen), ses arrière-petits-enfants Lilianne Cournoyer, Isabelle Cournoyer, Ainsley Brown, Felicity Brown, Mia Manser, Nico Manser et Ronan Kelly-Mahler.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des Érables et l'unité du Parc du Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe pour leurs bons soins.En raison des circonstances actuelles, nous avons tenu une inhumation privée.Vos marques de sympathie peuvent se traduire en dons In Memoriam à La Fondation Aline-Letendre https://fondationalineletendre.com/ ou la Société canadienne de la sclérose en plaques https://scleroseenplaques.ca/