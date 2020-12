LAPOINTE, André



À Châteauguay, le 23 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé M. André Lapointe.Il laisse dans le deuil ses enfants Karine (Mario Fontaine) et Benoit, ses petits-enfants Marie-Pier, Marc-André, Maxime et Kevin, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, des visites auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.En sa mémoire, des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.450 699-9919www.alexandrenicole.com