CHARRON-BISSONNETTE, Jeanne D'Arc

À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 24 décembre 2020 est décédée à l'âge de 72 ans Mme Jeanne D'Arc Charron, épouse de feu André Bissonnette. Elle était résidente de Verchères.Elle laisse dans le deuil ses fils Jacques et Donald (Julie), ses petits-enfants, ses frères et sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Charron: Denis (Colette), Claire (Michel), André (Nicole), feu Jean-Pierre (Rolande), sa belle-soeur de la famille Bissonnette Suzanne, plusieurs neveux et nièces.La famille accueillera parents et ami(e)s à la:VERCHÈRESle samedi 2 janvier à compter de midi suivra une liturgie de la parole à 14 heures. L'accueil se fera dans le respect des règles de la santé publique en raison des circonstances actuelles (25 personnes maximum à l'intérieur du salon et port du couvre-visage obligatoire).