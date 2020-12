THIBODEAU, Maurice



Le 28 décembre 2020 à l'âge de 74 ans est décédé subitement monsieur Maurice Thibodeau de Sainte-Mélanie. Il était l'époux de Madeleine Marion et était retraité d'Olymel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Jean-Yves (Nathalie Houle) et François; ses petits-enfants : Maxime et Alexandra; ses frères et soeurs : André (Pauline Savoie), Carmen (André Patenaude), Pierrette (Marcel Beauregard), Raymonde (Yves Ricard); ses beaux-frères et belles-soeurs : Clément (Lorraine), Jeannette (Roger), Francine (Jacques), Cécile (Roger); ses neveux et nièces, autres parents et amis.Afin de respecter les consignes gouvernementales applicables au domaine funéraire, la cérémonie se déroulera en toute intimité. Seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront assister à la cérémonie.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct le samedi 2 janvier à 11h30 ou en rediffusion pour une période de 90 jours en allant au:Vous êtes également invités à laisser un message de sympathie dans la section commentaire du site, la famille pourra ainsi apprécier à distance vos témoignages de condoléances.