MARTIN, Réjeanne



Le 26 décembre 2020, est décédée paisiblement, entourée des siens, Réjeanne Martin. Résidente de St-Lambert et originaire de St-Philippe-de-Laprairie, elle était l'épouse de feu Gérald Perras et mère de feu Claude et André Perras.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lyne, Chantal (Claude), Daniel (Nathalie), sa belle-fille Linda, ses petits-enfants Marc-André, Samuel, Philippe, Ariane, Maximilien, Olivier et Chloé, ses arrière-petites filles, Émilie et Raphaëlle ainsi que plusieurs parents et amis.La famille remercie chaleureusement l'équipe des soins palliatifs du CHSLD Champlain pour leur accueil, leur soutien et leur accompagnement.En raison de la situation actuelle, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles- LeMoyne ou à la Société canadienne du cancer.