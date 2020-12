TISSEUR, Patricia (Costello)



C'est avec le coeur lourd que nous vous faisons part du décès de Patricia Tisseur (Costello), le dimanche 27 décembre 2020.Chère épouse de Louis, qui nous a quittés il y a à peine 5 mois. Fille de feu Blanche et Marty Costello, soeur de feu Célia, Ellen (Bernie Lewis), et Marty (Lynn O'Donnell), tante toute fière de ses nièces et neveux, Patrick, Shannon, Christopher, Ryan (Tina), Darren (Catriona), Michael, Casey, Yves (Nathalie), Suzanne (Glen), Mireille, et Sylvain, grande tante de Samuel, Malachi, Akaylah, James, Scarlett, Molly, Abigail, Maxime, Roxanne, Tanya, et Lucas qu'elle aimait de tout son coeur. Elle a su illuminer leurs vies. Sa personnalité dynamique, son comportement si doux, son coeur d'or, et surtout son sourire rayonnant sera avec nous pour toujours.Elle était une personne rempli de générosité et ce faisant, elle a contribué au bien-être de tous ceux qui on eu le bonheur de la côtoyer. Une célébration aura lieu à une date ultérieure.