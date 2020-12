GIGUÈRE, Fernand



Le 19 décembre 2020, à l'hôpital de Joliette, est décédé à l'âge de 90 ans, M. Fernand Giguère époux de feu Lise Henri.Il laisse dans le deuil, ses enfants Alain (Anna) et Suzanne, ses petits-enfants Alexandre (Lorraine) et Alicia, sa future arrière petite-fille Samuelle, son beau-frère, ses belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.La cérémonie aura lieu à l'été 2021 au salon funéraire Guilbault à Lavaltrie, les dates seront communiquées ultérieurement.