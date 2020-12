LIMOGES, Claude



À Rosemère, le 18 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Claude Limoges des suites de la maladie de Parkinson. Pharmacien propriétaire à Ste-Thérèse-de-Blainville pendant de nombreuses années, il était bien connu du monde des affaires de cette ville.Fils de feu Lucienne Coulombe et de feu José C. Limoges, il laisse dans le deuil son épouse Janine Malo, ses enfants Benoît, Marie-Claude (François) et Isabelle, ses petits-enfants Nathan Leblanc-Limoges, Mia Leblanc-Limoges, Émile Letellier-Limoges et Charlotte Letellier-Limoges, son frère Marcel (Lise), ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.Compte tenu de la pandémie actuelle, une cérémonie commémorative privée sur invitation aura lieu au printemps prochain.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de soins de longue durée Hubert-Maisonneuve pour son dévouement au cours des derniers mois.www.salonsfunerairesguay.com