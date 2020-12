GAUDREAU, René



À Sainte-Thérèse, le 25 décembre 2020, à l'âge de 77 ans est décédé M. René Gaudreau, époux de Mme Madeleine Kimpton.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Luc (Anny) et Evelyne (Jean-Sébastien), ses petits-enfants, Justin, Cédric et Émile, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 3 janvier de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934En raison des circonstances actuelles, une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h dans l'intimité de la famille seulement.