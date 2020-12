BERGERON, Hélène



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 26 décembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée Madame Hélène Bergeron, épouse de Michel Prince.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Marie-Berthe; ses enfants Annie (Louis-Jasmin), Josée et Yves (Mélanie); ses petits-enfants Zachary, Florence et Jacob. Elle était la soeur de Louise, Denise, feu Pierrette, Jacques et René.Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 rue Montarville, St-Bruno, mercredi le 6 janvier 2021 de 19h à 21h, jeudi le 7 janvier 2021 de 14h à 16h et 19h à 21h. Les funérailles auront lieu le vendredi 8 janvier 2021 à 10h, à l'église de St-Bruno (1668 Montarville), suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Gabriel-de-Brandon.Des dons à la Fondation canadienne du cancer du pancréas seraient appréciés.