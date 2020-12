Comptes de Noël

Qu’on aime ou pas le meneur républicain du sénat Mitch McConnell, il faut reconnaître sa longue expérience et ses talents de tacticien. Le sénateur du Kentucky est un adversaire redoutable et il manipule avec une grande habileté toutes les armes de son arsenal. Une seule ombre au tableau pour lui : l’actuel président est brouillon et impulsif.

Je serais prêt à parier que McConnell ne sera pas déçu de voir Trump partir pour Mar-a-Lago le 20 janvier prochain. Malgré le cirque médiatique perpétuel de la Maison-Blanche depuis quatre ans, le meneur républicain a su tirer de Donald Trump ce qu’il espérait.

Il a cependant déjà reconnu en 2017 qu’il se passerait volontiers des petits drames quotidiens du président : «I think we could do with a little less drama from the White House so that we focus on our agenda».

Pour parvenir à ses fins, McConnell a cependant été obligé de se taire face aux nombreuses entorses de Trump, se refusant même à reconnaître la victoire de Joe Biden avant le vote des grands électeurs. Le président n’a pas décoléré depuis que le meneur du sénat a reconnu les résultats de l’élection et souligné le caractère historique de la victoire de la colistière démocrate Kamala Harris.

Bien décidé à se venger, Donald Trump s’emploie maintenant à mettre de bâtons dans les roues des élus républicains du sénat, bien décidé à démontrer son pouvoir jusqu’à la toute fin. Il l’a d’abord fait sur la question du budget de la défense, une manœuvre qui pourrait lui mériter une nouvelle humiliation. Si le président dispose d’un droit de véto sur les lois qui émanent du congrès, il est possible de renverser ce véto si on obtient une majorité des deux tiers des élus dans chacune des deux chambres.

Déjà la chambre des représentants est parvenue à regrouper suffisamment de démocrates et de républicains, ne reste que le sénat. Si ce dernier vote contre le président, celui-ci subira l’affront d’un renversement de son véto pour la première fois de sa présidence. Comme Bernie Sanders retarde présentement la tenue du vote sur cette question, McConnell obtient ainsi un peu plus de temps pour gérer cette patate chaude.

Si Sanders refuse la tenue du vote, c’est qu’il souhaite d’abord que le sénat se penche sur l’autre dossier chaud de Mitch McConnell : l’aide financière offerte aux Américains pour les aider à traverser la pandémie. Le président avait d’abord inutilement repoussé le moment où il apposerait sa signature à une mesure bipartisane, privant ses concitoyens de soutien pendant une bonne semaine, avant de se ranger du côté des démocrates en exigeant que la somme allouée passe de 600$ à 2000$. Pourquoi ne pas quitter la Maison-Blanche en rappelant aux gens qu’il était là pour les secourir?

Il va de soi que les démocrates sont contents de ce renversement situation et qu’ils pressent Mitch McConnell d’agir avec célérité. Celui-ci se retrouve devant un dilemme difficile. En augmentant le montant de l’allocation, il ferait le jeu des démocrates, mais aussi celui des candidats républicains pour les deux sièges du sénat en Géorgie. Rejeter cette proposition pourrait nuire à leur chance de victoire, même si ce refus pourrait être présenté sous l’angle d’une gestion plus saine des dépenses et du déficit, fer de lance des républicains.

Ces mêmes républicains ont totalement oublié la gestion de la dette pendant l’ère Donald Trump, y ajoutant des milliards pour permettre de joyeuses baisses d’impôts aux grandes entreprises, mais la victoire de Joe Biden les forces à reprendre leur vieux cheval de bataille s’ils souhaitent s’opposer aux priorités du nouveau président.

Si on peut déplorer que dans ce bras de fer entre le président et les élus républicains du congrès les premières soient, comme c’est trop souvent le cas, les Américains dans le besoin, il sera intéressant de suivre la stratégie de Mitch McConnell. Il sait qu’il a encore besoin du président pour l’élection en Géorgie le 5 janvier (la course y est très serrée), mais il rêve au jour où il sera débarrassé de la vedette de téléréalité. Il devra peut-être courber l’échine une dernière fois avant son émancipation.