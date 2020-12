COVID-19: record de cas quotidiens au Québec et en Ontario

Le Québec et l’Ontario ont fracassé leur record quotidien de gens infectés par la COVID-19, mercredi.

Le Québec compte 2511 nouvelles infections et 41 décès de plus, pour un total de 199 822 cas confirmés et 8165 décès depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations liées à ce coronavirus a aussi grimpé de 80 pour s’établir à 1211. Parmi ces patients, 153 étaient aux soins intensifs, quatre de plus que la veille. Près de 2740 doses de vaccin ont été administrées mardi, pour un total de 25 315.

En Ontario, la pandémie gagne aussi du terrain.

Cette province a battu son record de la veille pour le nombre de nouveaux cas quotidiens avec 2923. Le total s’établit donc à 178 831.

Il y a aussi 19 morts de plus que la veille pour un bilan de 4474 décès.

Encore une fois, l’épicentre de la pandémie en Ontario se trouve à Toronto et dans les régions du sud de la province.