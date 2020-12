POULIN, Sr. Florence



Soeur Marie AnnaÀ la Maison mère des Soeurs de la Providence de Montréal, le 27 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Florence Poulin, fille de feu Alfred Poulin et de feu Anna Lessard. L'ont précédés ses frères et soeurs: Henri, Rose-Hélène, Gabrielle, Clément et Robert.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses deux soeurs Thérèse et Monique, ainsi que des neveux et nièces, parents et ami-e-s.La défunte sera exposée le 4 janvier 2021 à 12h00 à5655, RUE DE SALABERRYMONTRÉAL (QUÉBEC)H4J 1J5Les funérailles auront lieu à la chapelle le 4 janvier 2021 à 13h30. Inhumation au cimetière Sainte- Geneviève, Pierrefonds, Cap Saint-Jacques, 20 176, boulevard Gouin Ouest.