LATENDRESSE, Yolande

née Caron



Il y a des mots que l'on ne voudrait pas avoir à écrire. Celui-ci en fait partie. C'est donc avec le coeur très gros que nous vous annonçons le décès de notre maman Yolande Latendresse, notre Yoyo, le 26 décembre 2020 à l'âge de 84 ans.Elle est partie rejoindre son mari Richard Latendresse. Après avoir ensoleillé nos vies et nous avoir entourés d'amour, elle laisse un vide immense pour nous ses enfants; Sylvain (KellyNath Croteau), Louise, Caroline (David Lelièvre), ses petits-enfants; Jenny, Antoine et Louis- Philip, ses arrière-petits-enfants, son frère Pierre (Lorraine Tessier), sa soeur Denise (feu Fernand Quéry), sa belle-soeur Louise C.N.D ainsi que plusieurs proches parents et amis qui se souviendront d'elle comme d'une femme généreuse, aimante, qui était toujours là pour tous et chacun.Maman nous continuerons de ressentir ta présence et ton amour au quotidien. Jamais nous ne t'oublierons.