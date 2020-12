Des équipes qui peuvent dire merci à la COVID-19

L’année 2020 a été épouvantable pour de nombreuses personnes, entreprises, organisations de divers horizons et équipes sportives, bien entendu. Cependant, il y a quelques équipes ayant profité de la pandémie de coronavirus pour renaître de leurs cendres et sauver littéralement leur peau.

Évidemment, le cas du Canadien de Montréal - la 24e et dernière équipe qualifiée en séries de la Coupe Stanley - pourrait être expliqué en long et en large, mais de nombreux journalistes d’ici l’ont déjà fait. Et le monde du sport renferme quantité de formations, certaines plus méritantes que d’autres, ayant récolté des succès inespérés ou encore, obtenu des cadeaux inattendus. En voici quelques-unes.

Les Rangers de New York

Comment ne pas amorcer ce palmarès par l’équipe ayant remporté la loterie Alexis Lafrenière? Pourtant, lorsque la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été interrompue le 12 mars, les Blueshirts étaient sur une lancée et ne ressemblaient en rien à un club destiné à sélectionner au premier rang du repêchage amateur. Il faut dire qu’avant cela, peu de gens se souciaient de la COVID-19 et voyaient une formation comme les Red Wings de Detroit remporter le tirage. Mais évidemment, la crise a tout changé. Les huit équipes ayant perdu au tour qualificatif des séries 2020 ont obtenu une chance inouïe de remporter le prix tant convoité quand le hasard a d’abord favorisé un club «à déterminer» au détriment des équipes de queue de peloton au classement.

Les Rangers avaient 12,5 % des probabilités de gagner le jour du deuxième boulier et leurs espoirs se sont matérialisés le 10 août. Ils ne se sont pas fait prier pour appeler Lafrenière, considéré le meilleur espoir disponible, environ deux mois plus tard. La dernière fois qu’ils avaient choisi en premier remontait à 1963.

Les Blackhawks de Chicago

À l’image du Tricolore, l’équipe de la Ville des vents est entrée en séries de la LNH par la porte d’en arrière en vertu de la 12e place de son association. Et tout comme le Canadien, elle a montré la sortie à une grosse pointure au tour qualificatif. Ayant présenté une fiche assez ordinaire de 32-30-8 en saison, la troupe de l’entraîneur Jeremy Colliton a vaincu Connor McDavid, Leon Draisaitl et les Oilers d’Edmonton en quatre rencontres.

Toutefois, le carrosse de l’équipe Cendrillon s’est transformé en citrouille une fois que les Golden Knights de Vegas l’ont rencontré en quart de finale de l’Ouest.

Le Heat de Miami

Au basketball, la formation floridienne a constitué l’une des belles surprises des éliminatoires en renversant les têtes de série 1, 3 et 4 dans l’Est, profitant des circonstances atypiques dans la NBA pour s'illustrer. Ayant pris le cinquième rang de son association, Miami a notamment éliminé les Bucks de Milwaukee et Giannis Antetokounmpo au deuxième tour. Mené par Jimmy Butler, le Heat a atteint la finale pour la première fois depuis 2014. Il a fallu son ancienne vedette LeBron James pour mettre fin à ses aspirations, les Lakers de Los Angeles triomphant en six parties.

Les Trail Blazers de Portland

Au nombre des 22 invités à la bulle de la NBA, l’équipe de l’Oregon a trimé dur pour se tailler une place en séries, devant confirmer son billet pour le duel de barrage à la toute fin, pour ensuite défaire les Grizzlies de Memphis afin de se retrouver au premier tour éliminatoire. Pourtant, un dossier de 35-39 aurait pu leur valoir des vacances prématurées.

Lorsque les vraies choses ont commencé, toutefois, les Lakers ont tôt fait de sortir les Blazers d’Orlando, récoltant quatre gains d’affilée après une défaite d’entrée de jeu. La sortie de Damian Lillard, blessé au genou droit dans le quatrième match, n’a sûrement pas aidé.

Les Astros de Houston

Voici une organisation qui en a fait rager plusieurs en 2020. Déjà éclaboussée par le scandale de signaux volés ayant été à l’origine du congédiement du directeur général Jeff Luhnow et du gérant A.J. Hinch en début d’année, elle a éprouvé des ennuis sur le terrain en vertu d’une fiche sous ,500 en saison régulière. Toutefois, en raison du format éliminatoire modifié dans le baseball majeur, Houston a pu se faufiler en éliminatoires. Et à partir de là, les Astros ont pris de l’altitude grâce entre autres aux performances en attaque de Jose Altuve et de Carlos Correa.

Au grand dam de leurs détracteurs, ils ont atteint la série de championnat de la Ligue américaine, passant tout près de réaliser l’exploit face aux Rays de Tampa Bay. Ils ont rendu les armes dans le septième match après avoir comblé un retard de 3 à 0.

Mercedes

Innovation oblige, l’histoire de la Formule 1 a été rythmée par différentes périodes définies par d’importants changements au niveau du règlement technique.

En place depuis la saison 2014, l’actuel règlement, marqué par l’introduction du moteur V6 turbocompressé, a permis à Mercedes de s’établir comme l’écurie à battre. En effet, elle a été couronnée lors des sept saisons depuis. Les adversaires des Flèches d’argent misaient beaucoup sur un nouveau changement initialement prévu en 2021, cette fois au niveau aérodynamique principalement, pour mettre un terme à cette domination.

La pandémie de COVID-19 a toutefois forcé le report du nouveau règlement technique d’une saison. Les évolutions aux voitures de 2021 seront par ailleurs limitées à l’aide d’un système de jeton pour diminuer les dépenses. Ayant largement dominé la saison 2020, la firme allemande peut donc espérer un titre supplémentaire à son palmarès l’année prochaine, à moins d’un énorme revirement de situation.

Les Timbers de Portland

La Major League Soccer a été l’une des nombreuses ligues dans le monde qui a dû interrompre ses activités en raison de la pandémie. Pour amorcer son retour, le circuit de soccer a opté pour un tournoi nommé La MLS est de retour. Si la phase de groupe a permis de disputer quelques matchs comptabilisés pour la saison régulière, une participation à la Ligue des champions de la CONCACAF en 2021 était en jeu pour les gagnants.

Les Timbers de Portland ont profité de ce tournoi éphémère pour accéder à la Ligue des champions pour une troisième fois dans son histoire, après 2014-2015 et 2016-2017. En principe, cette participation aurait dû revenir au Sporting de Kansas City, qui a terminé au premier rang de l’Ouest, puisque le Supporters' Shield a été remis à l'Union de Philadelphie, dans l'Est.