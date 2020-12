Dix tracas en moins pour 2021

L’année 2020 a été éprouvante. Qu’est-ce que 2021 pourrait apporter pour mettre un baume dans nos vies et nous donner un élan au bonheur ?

Si la tendance depuis peu est dans la suggestion de lectures, j’ai préféré prendre mes désirs pour des réalités en les énonçant comme des mantras.

Certains souhaits peuvent paraître utopiques. Cependant, ne perdons jamais de vue que nous sommes aujourd’hui la réalisation des chimères d’hier !

Pour la planète

Pour une conscience universelle du réchauffement climatique et de la nécessité pour les pays d’agir. Raviver les accords de Paris, et encore plus !

Pour une fiscalité planétaire équitable en éliminant les paradis fiscaux et en taxant les transactions financières. C’est au tour des transnationales, y incluant les GAFA, de faire leur juste part !

Pour une lutte concertée des nations contre la pandémie actuelle et celles à venir. Des vaccins pour tous, car la vie compte sur tous les continents !

Pour l’effacement de Donald Trump du paysage politique états-unien et mondial. Espérons être à l’abri de ses bêtises pour toujours !

Pour le départ des dictateurs, élus ou issus du totalitarisme, afin qu’émerge un environnement démocratique. Un monde de paix où se partage la richesse !

Pour la fin des djihads qui sont surtout le fruit d’ambitions terrestres. Vivre en sécurité !

Pour le Québec

Pour une loi 101 (Charte de la langue française) 5e génération, qui palliera les grandes négligences dans les mises à jour. Le plan devra être très costaud !

Pour un jugement sur la Loi sur la laïcité de l’État qui respecte la volonté de la majorité des Québécois. Vive nos valeurs !

Pour l’endiguement des comportements racistes en ne faisant pas d’amalgame avec la réalité états-unienne. La culpabilité est mauvaise conseillère !

Pour que le premier ministre Legault réalise que le provincialisme mène à notre extinction. L’indépendance s’impose !

Bonne année avec la réalisation de vos souhaits !