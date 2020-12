DUVAL, Micheline



À Kirkland, le 28 décembre 2020, à l’âge de 79 ans, est décédée dans la grâce de Dieu Madame Micheline Lamothe née Duval, épouse de feu de Monsieur Marcel Lamothe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie (Steve) et Serge (Claudia), ses petits-enfants Nicholas, Skylor, Byron, Justin, Marcel et Catalina, ses soeurs Lise, Sonia et feu Gisèle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er janvier 2021 de 13 heures à 21 heures au complexe :La messe funérailles sera célébrée le samedi le 2 janvier 2021 à l'Église Ste-Geneviève, par invitation seulement à cause de circonstances de pandémie.Au lieu de fleurs, un don au Centre de Cancer Segal (HGJ) serait apprécié en sa mémoire.