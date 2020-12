HÉTU, Robert



À Montréal, le mardi 22 décembre 2020 est décédé, à l'âge de 76 ans, Robert Hétu.Il laisse dans le deuil ses soeurs Diane, Ghislaine et Denise (Randolph Brown); son frère Alain (Silvia), son ex-conjointe Micheline Taillefer, neveux et nièces, parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.