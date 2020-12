PILON, Jean-Guy



À Montréal, le 22 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Pilon, tendre époux de Madame Jacqueline Roy Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Anne-Marie (Mario) et Guylaine (Nelson), son petit-fils Charles.Il sera regretté par ses soeurs Germaine et Françoise, son beau-frère Louis-Jacques Roy ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, la famille tiendra les funérailles en toute intimité.