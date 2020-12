WOLWERTZ, Karl



À Montréal, le 23 décembre 2020, est décédé Karl Wolwertz, fils de Nicole Longval et de feu John Wolwertz.Outre sa mère Nicole (Pierre Tremblay), il laisse dans le deuil l'amour de sa vie Marie-Andrée Champagne, sa soeur Linda (Frédériq Marquette), les filles de Pierre Tremblay, Marie-Josée (John Dillon) et Julie (Louis-Jean Bluteau), leurs enfants respectifs Mikaël, William, Charlie et Zoé, ainsi que ses beaux-parents. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux parents, amis et collègues de travail.Les funérailles auront lieu dans l'intimité pour respecter les recommandations de la COVID-19.Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la fondation Virage du CHUM.Nos sincères remerciements au personnel du Centre de réadaptation de Boucherville et des départements d'oncologie et de services palliatifs du CHUM pour les soins prodigués à Karl.