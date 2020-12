J’aimerais mieux faire le bilan de 2021

Le bilan de l’année que j’aurais envie de faire aujourd’hui n’est pas celui de 2020, mais bien celui de 2021. Ce moment où nous pourrons dire «nous l’avons fait».

Le bilan de cette année est plus cru. Les nouvelles inquiétantes à la télé. Le premier ministre à l’œil grave. Les chiffres quotidiens. Les nouvelles déchirantes en provenance des CHSLD. Les témoignages du personnel épuisé de notre système de santé.

Les Québécois qui suivent tout ça, confinés, qui s’inquiètent pour leur emploi, pour leurs parents, pour leurs enfants, coupés de leurs amis.

Ce fut 2020. L’année où nous avons appris ce que c’est d’être seuls, ensemble.

Tant pis pour eux

De loin en loin, j’ai senti mes concitoyens fatigués, fâchés. Inquisiteurs, peut-être un peu trop, envers ceux qui appliquaient mal les directives de Santé publique, peut-être parce qu’ils les comprenaient mal. Je nous ai vus courroucés devant ces gens, heureux dans leur imbécillité, qui crient «fake pandémie!» avec l’impudence de traiter de moutons ceux qui font simplement attention à leur prochain. Exaspérés jusqu’au cynisme par ceux qui ne veulent pas troquer leur séjour à la plage contre un peu de solidarité envers nos préposés, nos infirmières et nos médecins.

Et, vous savez quoi? En cette fin d’année, j’ai envie de dire «tant pis pour eux». Tant pis pour ceux qui n’auront pas voulu embarquer dans le train en marche que les Québécois étaient en train de former. Ce n’était pas spectaculaire et surtout pas excitant, mais nous avons prouvé que nous pouvons être unis même quand nous sommes isolés.

Si certains ont préféré faire cavalier seul, c’est dommage pour eux. Quand le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 aura atteint 0 ; quand Horacio Arruda et François Legault se serreront la pince en direct à la télé pour nous montrer qu’on peut le faire de nouveau ; quand nous pourrons de nouveau jouer au karaoké ou interpeller notre voisin de table pour lui demander ce qu’il a commandé, nous serons beaucoup plus nombreux à pouvoir dire «nous l’avons fait».

C’est d’autant plus important que nous n’aurions jamais cru en être capables en janvier dernier.

Les grandes corvées

Dans le suivi des règles sanitaires, personne n’a été parfait. N’importe qui se sera trompé des fois, chacun aura triché un peu, mais tout le monde aura payé un prix fort.

Nous nous souviendrons ainsi de 2020 : c’est l’année où nous aurons prouvé que, pour le bien commun, nous sommes encore capables d’importants sacrifices individuels.

Les mariages et les voyages qui auront été annulés pourront un jour être remis au calendrier. Les grands-parents qui ont manqué des mois de croissance de leurs petits-enfants ne pourront pas les récupérer, toutefois. Nous avons perdu des choses cette année qui ne pourront pas être retrouvées, à commencer par les victimes de la maladie, beaucoup trop d’entreprises et des gens qui auront des raisons tout à fait compréhensibles de ne plus vouloir travailler dans les hôpitaux.

Nous avons gagné aussi, par exemple. Nous nous sommes souvenus de l’importance que nous accordons au temps passé avec ceux qu’on aime et de la fragilité de certaines missions partagées, comme la santé et l’éducation.

À la fin, la chose la plus importante que nous aurons apprise en dit long sur nous tous. Nous avons découvert que nous étions encore capables de nous serrer les coudes. Comme nos ancêtres défricheurs, qui se faisaient une fierté de participer aux grandes corvées, nous avons prouvé que ce n’est pas la distance qui empêcherait les Québécois de s’aimer et de s’entraider.

C’est mon bilan pour 2020 et c’est mon souhait pour 2021. Nous l’aurons fait.

Partant de là, nous savons désormais que nous pouvons réussir à peu près n’importe quoi.