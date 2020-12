Josh Hawley successeur de Trump?

Donald Trump n’a pas encore quitté la Maison-Blanche que, déjà, des républicains tentent de se démarquer pour récupérer une partie de sa base électorale. Il faudra ajouter le nom du sénateur Josh Hawley à la liste des candidats potentiels.

Mercredi, le sénateur du Missouri a déclaré qu’il refuserait de certifier les résultats de la présidentielle 2020 lors du vote au Congrès le 6 janvier prochain. Même s’il devait être le seul sénateur à se comporter de la sorte, sa déclaration n’est pas banale.

Lors de la première rencontre des nouveaux élus du Congrès, le 6 janvier, on procédera au décompte des votes du collège électoral. Cette opération se déroule à la Chambre, sous la supervision du président du Sénat et vice-président des États-Unis, Mike Pence. Il s’agit d’une formalité à laquelle on ne prête généralement que peu d’attention.

Lors du décompte, il est théoriquement possible que des représentants s’opposent aux résultats de l'élection ou tentent de les infirmer. Pour forcer la tenue d’un vote au Congrès, ces représentants doivent cependant bénéficier de l’appui d’un sénateur, d’où l’intérêt de la récente déclaration de Josh Hawley.

Les quelques représentants républicains et le sénateur Hawley ont-ils de réelles chances d’empêcher Joe Biden de prêter serment le 20 janvier? Non. Leur opposition n’aura pour effet que de retarder les procédures de quelques heures, mais, surtout, d’attirer les projecteurs sur les récalcitrants.

Une fois de plus dans ce dossier, on constate que le respect de la démocratie et des institutions en prend pour son rhume. On s’apprête une fois de plus à mépriser le vote des Américains pour nourrir des ambitions personnelles. Ils sont de plus en plus nombreux et nombreuses à ne reculer devant aucune entorse pour tenter d’accéder au pouvoir.

J’ai avancé à plusieurs reprises que le système américain a besoin d’un sérieux coup de barre et de nombreuses réformes, mais le contexte actuel permet de douter qu’on puisse apporter des changements à court terme. Il faudra probablement aller au bout de cette folie avant d’y parvenir.