L’année de toutes les leçons

Cette année cruellement covidienne, nous l’avons tous vécue jusque dans nos tripes. À l’aube de 2021, la pandémie s’étirant, que reste-t-il à dire d’autre ?

Peut-être, finalement, ceci : qu’on ne devra pas oublier ses leçons durement apprises. Qui sait, un jour, pour faire mieux. Beaucoup mieux. Pour faire éclater nos ghettos de béton.

Ceux où l’on « parque » des vieux d’un côté. Des personnes handicapées, d’un autre. Et ailleurs, des itinérants entassés dans des refuges. Bref, pour réapprendre à faire société, ensemble. Pour que nos gouvernements se redonnent des politiques plus justes et équitables.

2020, année d’une pandémie certes mondiale. Il n’en reste pas moins qu’au Québec, le printemps s’est fait particulièrement meurtrier. Par milliers, des Québécoises et des Québécois en sont morts. Pour la plupart, dans des CHSLD ou des résidences privées pour aînés.

Souvent, dans des conditions indignes d’une société avancée. Parce qu’ils étaient vieux et malades, on les a même réduits aux statistiques du jour.

Si c’était des enfants ?

Tant de « décès », mais pas de noms ni de visages ou d’histoires de vie. Connus seulement de leurs familles traumatisées et des travailleurs de la santé qui ont fait tout ce qu’ils ont pu avec le peu qu’ils avaient.

Ce que je retiens le plus de 2020 ? L’invisibilité navrante de tous ces morts dans notre propre cité. Si des milliers d’enfants étaient décédés d’un virus, laissés souillés, affamés, déshydratés et seuls, rien ne serait resté invisible.

Or, sauf pour quelques reportages, incluant dans nos pages, de tous ces morts, on sait fort peu de choses. Les caméras nous ont montré des sacs de morgue anonymes sortant de CHSLD parce qu’on ne pouvait faire autrement.

Dans ces sacs, il y avait de vraies personnes. Happées par la COVID-19, mais surtout, par des « milieux de vie » abandonnés depuis belle lurette par les pouvoirs publics.

Ce cauchemar, nous ne l’avons pas vu de l’intérieur même de ces murs. Ou si rarement. Des témoignages terrifiants, oui. Des rapports cinglants, oui. Des reportages fouillés, oui.

Invisibles

Mais nous n’avons pas vu de près toute cette souffrance. La solitude. La vétusté. La panique des préposés décimés et épuisés. La vérité, dans toute son horreur, nous a échappé.

Pas étonnant qu’elle soit encore abstraite pour plusieurs. D’où, en partie, le non-respect croissant des consignes sanitaires. Chez les Américains, le journaliste Peter Maass observe le même phénomène.

Cette rareté d’images réelles de la crise, il la compare à celle d’une guerre dont on ne verrait jamais crûment les véritables dommages sur les humains eux-mêmes. Un phénomène qu’on voit à travers le monde.

En cela, 2020 fut l’année des invisibles. Un virus invisible pour des morts invisibles, mais bien réels. L’espoir, têtu, se pointe néanmoins pour 2021. L’espoir du vaccin.

L’espoir aussi de notre propre ressort invisible, collectif et individuel. Face à la crise, il déploie ses ailes depuis des mois. Dans nos hôpitaux. Nos « milieux de vie ». Nos écoles.

Dans nos commerces essentiels. Chez les proches aidants. Chez les élus, dont plusieurs sortent transformés de la crise.

Enfin, il reste l’espoir que nous aurons peut-être appris à mieux prendre soin de notre monde.