LeBron James atteint un nouveau plateau

LeBron James a célébré son 36e anniversaire de naissance en établissant une nouvelle marque qui sera bien difficile à égaler, mercredi soir, dans un gain de 121 à 107 des Lakers de Los Angeles contre les Spurs, à San Antonio.

En effet, la vedette des Lakers est devenue le premier joueur de la NBA a récolté au moins 10 points dans un 1000e match de saison régulière consécutif. Michael Jordan arrive au deuxième rang à ce chapitre avec 866 matchs consécutifs de plus de 10 points.

James a réalisé l’exploit en inscrivant 26 points contre le Spurs. Il a également ajouté cinq rebonds et huit mentions d’assistance.

Cette rencontre a été marquée par une autre première à la suite de l’expulsion de l’entraineur-chef des Spurs Gregg Popovich à la fin du deuxième quart.

En prenant sa place, son adjointe Becky Hammon est devenue la première femme à agir comme entraineur-chef lors d’un match de la NBA.

Ancienne joueuse du Liberty de New York et des Stars de San Antonio dans la WNBA, elle avait rejoint l’équipe de Popovich en 2014 et était devenue la première assistante dans l’histoire de la NBA.

Le Heat réplique

Après avoir encaissé un cuisant revers face aux Bucks mardi, le Heat a pris sa revanche face à la formation de Milwaukee, mercredi, à Miami, en la défaisant 119 à 108.

Le Heat a réussi le coup sans la présence de son joueur-étoile Jimmy Butler, qui ratait un deuxième match consécutif en raison d’une blessure à la cheville droite.

En son absence, Goran Dragic a pris le relais en inscrivant 26 points. Bam Adebayo a également bien fait en récoltant 22 points. Du côté des Bucks, Giannis Antetokounmpo a été le meneur avec 26 points.

Les visiteurs ont connu un premier quart plutôt ordinaire, mais se sont bien repris en inscrivant 37 et 35 points lors des deux suivants. Ils ont toutefois été dominés 31 à 17 au quatrième engagement par le Heat.

Les Floridiens s’étaient inclinés 144 à 97 mardi devant les Bucks. Ces derniers avaient alors établi une nouvelle marque de la NBA en réussissant 29 tirs de trois points.

Ailleurs dans la NBA

À Boston, Jaylen Brown a amassé 42 points pour mener les Celtics vers une victoire de 126 à 107 sur les Grizzlies de Memphis.

Les Celtics ont profité du lent début de match de leurs adversaires pour se doter d’une avance de 31 à 19 au premier quart et de 66 à 40 après une demie.

Bien qu’ils aient eu l’avantage lors des troisième et quatrième quarts, les Grizzlies n’ont pas été en mesure de combler l’important déficit.

Jonas Valanciunas a été le meneur pour les Grizzlies avec sa récolte de 20 points, de 11 rebonds et d’une mention d’assistance.

À New York, les Nets ont pu compter sur le brio de Kevin Durant et de Kyrie Irving pour l’emporter 145 à 141 sur les Hawks d’Atlanta.

Durant a dominé avec ses 33 points, 11 rebonds et huit mentions d’assistance. C’est d’ailleurs lui qui a fait la différence en inscrivant les six derniers points des Nets. Pour sa part, Irving a marqué 25 points.

Il s’agissait d’une première défaite en quatre matchs cette saison pour les Hawks.